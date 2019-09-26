Начальник петрозаводской ИК-9 пообещал подать в суд на «Медиазону» из-за статьи о пытках в колонии

Начальник петрозаводской исправительной колонии №9 Иван Савельев пообещал подать иск к «Медиазоне» из-за статьи о пытках заключенных в исправительном учреждении. Об этом изданию рассказала автор материала, журналистка Алла Константинова.

Савельев планирует подать в суд и на автора текста, а также на героев, чьи высказывания он посчитал оскорбительными, уточняет ТАСС. По его мнению, в тексте есть оскорбление представителей власти и клевета.

«Он считает всю статью в принципе порочащей. Говорил, что подаст иск к "Медиазоне" — этот текст был у него распечатан на конференции», — рассказала Константинова.

Начальник ИК-9 заявил, что он уже «подал официальное заявление, связанное с деловой репутацией» в Следственный комитет, и попросил проверить «Медиазону».

Текст был опубликован 24 сентября. Заключенные ИК-9 рассказали об избиениях и пытках, а также вымогательстве со стороны сотрудников колонии.