США запретили въезд в страну бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро и его семье из-за нарушения прав человека

Государственный департамент США запретил въезд в страну бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро и его семье. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Запрет вводится из-за «причастности [Кастро] к грубым нарушениям прав человека» в Венесуэле и на Кубе. По мнению Госдепа, Кастро руководил системой, позволявшей произвольно задерживать тысячи кубинцев, а в настоящее время в стране более 100 политических заключенных. Помимо этого, бывший лидер Кубы ответственен за действия страны по поддержке режима действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро «путем насилия, запугивания и репрессий».

«Соединенные Штаты решительно поддерживают права кубинского и венесуэльского народа. Мы будем продолжать использовать все дипломатические и экономические инструменты, чтобы помочь венесуэльскому народу добиться перемен, которых он заслуживает», — заявили в Госдепе.

Рауль Кастро управлял Кубой в 2006-2018 годах, до него страной руководил его брат Фидель. В прошлом году кубинским лидером стал Мигель Диас-Канеля. Это первый лидер страны не из семьи Кастро, которая пришла к власти после революции 1959 года.