СК завершил расследование дела участника митинга 27 июля Эдуарда Малышевского

Следственный комитет предъявил в окончательной редакции обвинение Эдуарду Малышевскому по делу о нападении на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК) во время несанкционированной акции 27 июля в Москве. Об этом рассказал ТАСС его адвокат Александр Альдаев.

«В отношении моего подзащитного были закончены следственные действия, сегодня ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции. На следующей неделе дело в отношении Малышевского поступит в прокуратуру, а если она утвердит обвинительное заключение, оно поступит в суд через неделю», — сказал он.

Суд арестовал Малышевского в конце августа. Следствие считает, что он выдавил окно в автозаке, когда снаружи стояли силовики, и стекло упало на одного из них. Из-за произошедшего он «испытал физические страдания». Малышевский рассказывал «Медиазоне», что действительно пинал окно, когда увидел, что силовики бьют двух женщин, но говорил, что стекло не упало на одного из них.

В настоящее время в СИЗО находятся еще два фигуранта уголовного дела, возбужденного из-за протестов в Москве — Самариддин Раджабов и Никита Чирцов. Они тоже обвиняются по ч. 1 ст. 318 УК.