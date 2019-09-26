Макрон объявил 30 сентября днем национального траура во Франции в связи со смертью Жака Ширака

Президент Франции Эмманюэль Макрон в 20:00 по местному времени (21:00 мск) выступил с коротким телеобращением по случаю смерти Жака Ширака. «Мы, французы, потеряли государственного деятеля, которого мы любили, и который любил нас», — сказал Макрон.

При этом Ширак в годы своего президентства (1995-2007) переживал периоды очень резкого отторжение со стороны французов. После ухода с поста лидера он стал набирать популярность: многие опросы последних лет показывали, что Ширак — самый любимый президент в современной истории Франции.

Фраза Макрона резонирует и с заявлением Ширака, которое он сделал перед уходом с поста в 2007-м: «Ни на один миг… вы не переставали жить в моем сердце и в моих мыслях. Ни на одну минуту я не прекращал действовать, чтобы служить этой великолепной Франции. Этой Франции, которую я люблю. Так же, как я люблю вас».

С сегодняшнего вечера Елисейский дворец круглосуточно открыт для всех, кто хочет оставить соболезнования. Понедельник, 30 сентября, объявлен днем национального траура. В этот день пройдет церемония прощания с Шираком, который, как сказал Макрон, «символизировал саму идею Франции». Она состоится в полдень в парижской церкви Сен-Сюльпис, рядом с которой, у Люксембургского сада, он жил.

Сегодня в 21:00 (22:00 мск) Эйфелеву башню погасили в память о Шираке.

«Это был великий француз, свободный, — сказал Макрон. — Он пошел по стопам де Голля и Помпиду, которых так любил». Президент Франции также выразил соболезнования вдове Бернадетт, дочери и внуку Жака Ширака.