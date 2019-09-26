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В Yota назвали ошибкой пропажу данных о звонках в экстренные службы дизайнера Коновалова в день задержания

Общество

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Дизайнер Константин Коновалов, которому при задержании в центре Москвы 27 июля сломали ногу, рассказал о пропаже звонков в скорую помощь и полицию из отчета оператора мобильной связи Yota. Сообщение об этом Коновалов опубликовал в твиттере. 

Дизайнер указал, что в день задержания он, в частности, звонил в полицию в промежуток между 14:46 до 14:53. Из МВД Коновалову по поводу звонка позже ответили. 

Дизайнер обратился в компанию, где, по его словам, сообщили, что «экстренные службы из детализации просто так пропасть не могли». Позже Коновалову ответили, что произошла ошибка, поэтому в детализацию попали только платные звонки и услуги. 

Видео: Влад Докшин, Глеб Лиманский / «Новая газета»

Напомним, Коновалова задержали 27 июля за три часа до начала несогласованного митинга за свободные выборы, когда он совершал пробежку недалеко от мэрии Москвы. 17 сентября его оштрафовали на десять тысяч рублей по обвинению в нарушении правил проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), хотя Коновалов просил о переносе заседания из-за лечения в больнице.

Теги:
задержания, москва, звонки, em

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