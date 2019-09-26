МЧС рассказало об ответственности за курение на балконах

В МЧС объяснили, что с 1 октября россиян за курение на балконах будут привлекать к административной ответственности за нарушение правил противопожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП). Об этом сообщает ТАСС.

«С 1 октября запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже, в принципе, курить. К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара», — сказали в ведомстве.

Ст. 20.4 КоАП предусматривает предупреждения и штрафы до 3 тысяч рублей, либо до 5 тысяч рублей, в случаях, когда из-за нарушения возник пожар. Если же в результате него сгорят несколько квартир или балкон, то человека смогут привлечь к уголовной ответственности. МЧС привело статистику, согласно которой в 60% случаев пожары на балконах происходят из-за неосторожности при курении.

Запрет на использование открытого огня связан с изменениями в правила противопожарного режима, утвержденными правительством. Ими также обязали кинотеатры перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае пожара, а в больницах палаты для детей и тяжелобольных должны будут размещаться на первых этажах.