Более 200 тысяч человек подписали петицию «Новой газеты» с требованием закрыть дело о «массовых беспорядках»

Петицию «Новой газеты» с требованием прекратить уголовное дело о «массовых беспорядках» (ст. 212 УК), возбужденное после мирной акции 27 июля в Москве, подписали более 200 тысяч человек. Обращение адресовано главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

«Согласно 212-й статье Уголовного кодекса России массовые беспорядки предполагают насилие в отношении граждан и представителей власти, повреждение имущества, поджоги и погромы. Однако 27 июля 2019 года в Москве не происходило ничего подобного. <….> Мы требуем прекратить дело в связи с явным отсутствием события преступления», — говорится в письме.

Среди подписавших петицию — музыкант Мирон Oxxxymiron Федоров, режиссеры Кирилл Ненашев, Ольга Синяева, Мария Мускевич, писатель Марина Вишневецкая, политики и политологи Евгений Ройзман, Любовь Соболь, Екатерина Шульман, Мария Снеговая, правозащитники Дмитрий Краюхин, Андрей Юров, Лидия Шульгина, журналисты Зоя Светова, Елизавета Осетинская, Евгения Альбац, Константин фон Эггерт, профессор Гасан Гусейнов, авиаэксперт Вадим Лукашевич и многие другие.

Открытые письма в защиту фигурантов дела также подписывают культурные и общественные деятели, историки и другие ученые, учителя, священники, маркетологи, мультипликаторы и кинематографисты, а также программисты, врачи и представители книжного бизнеса.

После приговора Павлу Устинову, осужденному за применение насилия в отношении полицейского, актеры театра и кино запустили флэшмоб в инстаграме в его поддержку, а у администрации президента начались одиночные пикеты в поддержку фигурантов «дела 212», которые продолжаются до сих пор.

20 сентября по ходатайству Генпрокуратуры Мосгорсуд освободил Устинова под подписку о невыезде до рассмотрения апелляции на приговор. В тот же день актер вышел из СИЗО.

25 сентября Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта «дела 212» Ивана Подкопаева до вступления приговора в силу. Он получил три года колонии за распыление баллончика на акции 27 июля. Также Басманный суд продлил на три месяца срок домашнего ареста Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму, и арест Самариддину Раджабову, проходящему по статьям об «участии в массовых беспорядках» и «применении насилия в отношении представителя власти».

Сначала в деле было 15 обвиняемых, однако затем большинству предъявили обвинение только в применении насилия к представителям власти (статья 318 УК), а «беспорядки» вменили лишь двум фигурантам — Сергею Фомину и Алексею Миняйло. Последнего вчера выпустили на свободу.

Никита Чирцов и Эдуард Малышевский, оба обвиняемые в применении насилия в отношении представителя власти, арестованы на два месяца. Айдар Губайдулин, обвиняемый в покушении на насилие в отношении полицейского из-за пустой пластиковой бутылки, которую он бросил в сторону силовиков и промахнулся, отпущен под подписку о невыезде.