РБК узнал о тестированиях систем для фильтрации трафика и блокировки Telegram на Урале

Роскомнадзор начал тестирование оборудования глубокой фильтрации трафика (DPI) на территории Уральского федерального округа. Об этом пишет РБК.

По данным издания, поставкой и внедрением DPI на сетях всех операторов занимается компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), которую возглавил бывший глава Nokia в России и экс-замминистра связи Рашид Исмаилов. «Оборудование разработано компанией РДП.РУ», — уточнил источник РБК.

Собеседник издания отмечает, что оборудование уже установлено в Екатеринбурге, скоро оно появится в Челябинске, Тюмени, Магнитогорске и других городах. «Тестирование проводится в основном на сетях фиксированной связи, то есть затрагивает пользователей домашнего интернета. Подвижную связь, то есть мобильный интернет, пока не особо трогают», — рассказал источник РБК.

На этой неделе сообщалось, что Роскомнадзор начал устанавливать на сетях провайдеров оборудование, необходимое для изоляции Рунета. «С конца сентября в течение нескольких недель будем его тестировать. Тестировать его мы будем, как и говорили всегда, в тесном сотрудничестве с операторами связи осторожно, <…> то есть мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме», — пояснил глава ведомства.

Ранее агентство Reuters сообщало, что российские операторы связи проверят на пользователях в Тюмени оборудование для блокировки Telegram. По данным собеседников агентства, оборудование представляет из себя программно-аппаратный комплекс российского производителя РДП.ру. Тестирование должно завершиться до конца сентября.

Роскомнадзор начал блокировку Telegram в апреле прошлого года из-за отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. При этом мессенджер работает у большинства россиян.