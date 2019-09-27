Памфилова предложила изменить муниципальный и подписной фильтры

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова подготовила пакет предложений по изменению законодательства о выборах и собирается направить его в администрацию президента. Об этом сообщает РБК, который ознакомился с документом.

Памфилова предлагает сократить количество необходимых для регистрации на выборах подписей: до 5% подписей муниципальных депутатов на выборах губернаторов и до 0,5% подписей от числа избирателей для выдвижения в депутаты всех уровней.

Сейчас кандидат в губернаторы должен собрать от 5 до 10% подписей муниципальных депутатов из не менее чем 3/4 муниципалитетов региона. «Головная боль — это как раз собирать подписи из 3/4 муниципалитетов. Обсуждать эти 5% в отрыве от всего остального ограничения бесполезно», — считает эксперт «Голоса» Василий Вайсенберг.

В пакете предложений также идет речь о том, чтобы назначить персональную ответственность председателей избиркомов за нарушения, а также разрешить избирать глав избиркомов муниципальных образований (ИКМО) по предложению региональных комиссий.

Кроме того, Памфилова предлагает отменить досрочное голосование и открепительные удостоверения.

Летом в Москве проходили акции с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов, которых не зарегистрировали из-за большого количества недействительных подписей.

Самыми массовыми стали несанкционированные митинги 27 июля и 3 августа, а также согласованная акция 10 августа. По данным «Белого счетчика», в ней участвовали до 60 тысяч человек, в полиции сообщали о 20 тысячах участниках.