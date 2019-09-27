В Уфе спецназу Росгвардии запретили стрелять на полигоне из-за попадания пуль в жилые дома

Ленинский районный суд Уфы запретил спецназу Росгвардии использовать на полигоне дальнобойное оружие — пулеметы, гранатометы и автоматы — из-за попадания пуль в жилые дома. Об этом сообщает «Коммерсант».

В суд «в интересах неопределенного круга лиц» обратилась военная прокуратура уфимского гарнизона и потребовала ограничить проведение стрельб на полигоне войсковой части №6795. МВД и прокуратура провели экспертизу и установили, что в заборах, окружающих жилые дома, и на их крышах есть следы от пуль калибра 7,62 миллиметра, выпущенных со стороны полигона.

Кроме того, выяснилось, что на одном из огневых рубежей, где разрешено стрелять только из пистолетов, стреляли из пулемета Калашникова и снайперской винтовки Драгунова (СВД).

Ранее местные жители уже пытались закрыть стрельбище, но Ленинский райсуд Уфы отказался удовлетворить их иск. После этого власти пообещали перенести полигон, а на его месте проводить только тактические занятия силовиков.