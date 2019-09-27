МИД назвал безрассудством новые антироссийские санкции США. Их ввели из-за поставок авиационного топлива в Сирию

Накануне Минфин США ввел санкции против пяти российских судов, одной компании и троих россиян. Ограничения связаны с поставками топлива для военных самолетов в Сирии, говорится на сайте ведомства.

Под санкции попала расположенная в Москве компания Maritime Assistance, которую американские власти считают связанной с холдингом «Совфрахт», уже находящимся в черном списке США. Ограничения наложили и на троих сотрудников фирмы — Ивана Окорокова, Карена Степаняна и Илью Логинова, а также на суда «Язь», «Сиг», «Судак», «Пассат» и ОТ-2077.

По данным Минфина, они принадлежат судоходной компании «Транспетрочарт». Как пояснили в американском ведомстве, ограничения ввели из-за поставок в обход уже наложенных санкций авиационного топлива российским Вооруженным силам, действующим в Сирии.

МИД России назвал новые санкции стремлением США «помешать полному искоренению террористов на сирийской земле». В министерстве подчеркнули, что Воздушно-космические силы России с 2015 года помогают правительственным войскам Сирии.

«Американские инициаторы санкционного давления на Россию не добились никакого результата. На этот раз, можно сказать, превзошли себя в собственном безрассудстве», — говорится в сообщении МИД. В ведомстве осудили «циничность и беспринципность» политики Вашингтона и добавили, что Россия продолжит борьбу с террористами в Сирии.