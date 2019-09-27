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Военные получат бесплатные билеты в цирк в обмен на помощь Минобороны в восстановлении досуговых центров

Общество

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Российские военнослужащие получат возможность бесплатно посетить цирк, если Минобороны согласится участвовать в восстановлении досуговых центров. Об этом РБК рассказал гендиректор Росгосцирка Владимир Шемякин.

«Министерство обороны восстанавливает досуговые центры, и у нас есть такое обоюдное движение, чтобы наши военнослужащие посещали цирки по какому-то своему военному билету», — заявил Шемякин.

По его мнению, подобная инициатива будет выгодна как Росгосцирку, так и Минобороны.

Шемякин отметил, что сейчас в субъектах ведется восстановление цирков, уже отремонтировано 16 цирков. Он также сообщил о намерении построить два новых цирка в Москве и в Санкт-Петербурге. 

Теги:
минобороны, цирк, nt

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