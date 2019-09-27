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Директор ФБК Иван Жданов вышел из спецприемника

Общество

 

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов вышел из спецприемника после восьми суток административного ареста. 

Ранее Жданова отправили в спецприемник за организацию несогласованной акции 27 июля (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Суд признал юриста виновным еще 9 августа, когда тот находился под арестом по другому административному делу. Однако 13 августа, когда первый арест закончился, Жданова не увезли отбывать новое наказание. Юрист уехал за границу, а после возвращения его задержала полиция у подъезда его дома. 

Во время его отсутсвия в России московские приставы возбудили в отношении него уголовное дело из-за отказа по решению суда удалить с канала Алексея Навального фильм-расследование про премьера Дмитрия Медведева «Он нам не Димон»

Теги:
спецприемник, жданов, nt

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