Иран отпустил британский танкер, захваченный в Ормузском проливе в июле

Ходящий под британским флагом танкер Stena Impero, который два месяца удерживался в иранском порту Бендер-Аббас, вышел в море и покинул страну. Это следует из данных сервиса MarineTraffic.

Британский телеканал Sky News передает, что судно движется в сторону Порт-Рашида в Дубае. При благоприятных погодных условиях оно может прибыть в Объединенные Арабские Эмираты в течение дня. Как отмечает телеканал, танкер передал свои координаты впервые со времени его задержания.

Патруль Корпуса стражей исламской революции Ирана объявил о задержании танкера Stena Impero в Ормузском проливе 19 июля. Иранские власти объяснили это нарушением правил международного судоходства. На борту танкера находились 23 человека, включая троих россиян. В начале сентября семерых членов экипажа, в том числе одного россиянина, отпустили.

Захвату танкера предшествовало задержание в Гибралтаре иранского нефтяного судна Grace 1. Его заподозрили в поставках нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза. В середине августа танкер освободили.