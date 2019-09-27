ФСБ: в Приморье задержали более 250 рыбаков-браконьеров из КНДР

Российские пограничники задержали 262 северокорейских рыбака в исключительных экономических водах России. Об этом сообщили в Погрануправления ФСБ по Приморскому краю, передает Интерфакс.

По данным ведомства, рыбаки находились на трех шхунах и пяти мотоботах. У них изъяты около 30 тысяч туш незаконно добытого кальмара и запрещенные орудия лова. Рыбаков доставили в порты Находка и Посьет для расследования.

В середине сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК) после нападения северокорейских браконьеров на российских пограничников. Всего пострадали четверо пограничников, у одного из них – огнестрельное ранение.

Нападение произошло при проверке двух шхун в исключительной экономической зоне в Японском море. В результате инцидента были задержаны более 80 граждан КНДР.