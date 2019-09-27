ЦБ зафиксировал увеличение числа мошеннических звонков клиентам банков

В России летом резко увеличилось количество мошеннических звонков клиентам банков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка и Центробанк.

За июль и август регулятор направил операторам связи информацию о более чем 2,5 тысячах телефонных номеров, с которых поступали звонки клиентам банков. Операторы заблокировали 218 из них, в 59 случаях ввели ограничения на использование финансовых сервисов, в 198 случаях обнаружили подмену номера банка. При этом в более двух тысячах случаев операторы отказались принимать меры, так как не нашли на то правовых оснований.

«Важно понимать, что статистика не показывает, сколько именно жалоб от клиентов-физлиц поступило, речь идет лишь о количестве телефонных номеров», — отмечает замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. По его словам, в сентябре эксперты зафиксировали новый всплеск мошеннических звонков с подменой номера банка.

В банке «Открытие» подтвердили увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка. По словам представителя банка, к середине лета их доля достигла 35% от общества количества мошеннических звонков. О фиксации таких звонков изданию сообщили также в «Росбанке» и «Альфа-банке».

При этом в пресс-службе «Билайна» заявили, что многие из поступивших летом обращений из ЦБ были «технически некорректны». По данным оператора, некоторые из предоставленных регулятором для блокировки номеров активно используются самими банками для звонков клиентам.