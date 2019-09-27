Высшая школа экономики уволила преподавателя своего лицея, которого бывшая ученица обвинила в растлении

Высшая школа экономики уволила преподавателя филологии лицея при университете Александра Кузнецова, которого бывшая ученица обвинила в растлении. Об этом «Новой» сообщили в пресс-службе университета.

В вузе сообщили, что по результатам служебной проверки были зафиксированы «факты неэтичного поведения», а также нарушение Кузнецовым необходимой дистанции в отношениях между преподавателем и учениками. В ВШЭ признали его поведение неприемлемым.

При этом в пресс-службе отметили, что проверка не подтвердила случаи, «подобные описанным в интернете». Лицей ВШЭ прекратил трудовые отношения с Кузнецовым 25 сентября.

В августе бывшая ученица Кузнецова Ольга Старкова обвинила его в растлении. По ее словам, в 15 лет у нее был роман «неплатонического свойства» с Кузнецовым, который был ее преподавателем. Женщина рассказала, что во время отношений он ее унижал, угрожал и шантажировал. Старкова также заявляла о других известных ей случаях растления.