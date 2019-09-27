Петиция с требованием освободить Константина Котова набрала больше 100 тысяч подписей

Петиция с требованием освободить программиста Константина Котова, осужденного по «дадинской статье», набрала больше 100 тысяч подписей. Ее текст опубликован на платформе Change.org.

«С помощью этой статьи могут посадить в тюрьму невиновного человека. И не из-за судебной ошибки или наговора, а совершенно “законно”, в соответствии с Уголовным кодексом, — говорится в петиции.

— Всем понятна преступная абсурдность статьи 212.1, однако она существует и ее именем совершаются преступления».

Котова задержали 10 августа на акции в Москве. 5 сентября его приговорили к четырем годам колонии за неоднократное нарушение законодательства о митингах. Свою вину он не признал.

17 сентября несколько десятков юристов-государствоведов призвали Конституционный суд потребовать у Госдумы изменить статью 212.1 УК из-за проблем правоприменения.