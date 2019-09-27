Главе штаба Навального в Архангельске назначили 400 часов обязательных работ по «дадинской статье» о неоднократных нарушениях на митингах

Октябрьский районный суд Архангельска назначил координатору местного штаба политика Алексея Навального Андрею Боровикову 400 часов обязательных работ за неоднократное нарушение правил проведения митингов (ст. 212.1 УК РФ) по так называемой «дадинской статье».

Таким образом, он стал третьим осужденным в России по данной статье Уголовного кодекса.

Дело в отношении активиста возбудили в конце апреля: до этого полицейские составляли на него протоколы за участие в прошлогоднем митинге «Он нам не царь» и в акции 9 сентября против повышения пенсионного возраста. Весной этого года на него составили еще один протокол — за участие в митинге против строительства мусорного полигона в Шиесе.

Прокуратура требовала для активиста три года принудительных работ.

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Статья 212.1 УК появилась в 2014 году, а первым осужденным по ней стал активист Ильдар Дадин. Статья работает тогда, когда человек совершил не менее трех правонарушений по статье 20.2 КоАП о нарушениях на акциях.

В феврале 2017 года приговор Дадину отменил Верховный суд, а Конституционный суд отметил, что статью следует применять только при наличии общественного вреда от акций. При этом в августе этого года дело по этой статье возбудили в августе против москвича Константина Котова, а уже в сентябре его приговорили к четырем годам колонии общего режима. Эксперты отмечали, что судья при вынесении приговора Котову должен был руководствоваться постановлением Конституционного Суда по делу Дадина.

17 сентября несколько десятков юристов-государствоведов призвали председателя КС Валерия Зорькина потребовать у Госдумы изменить статью 212.1 УК из-за проблем правоприменения, а 26 сентября депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов внес законопроект о декриминализации этой статьи.