Российского дипломата вызвали в МИД Кыргызстана из-за заявления Андрея Малахова в «Прямом эфире»

В Министерство иностранных дел Кыргызстана вызвали советника-посланника посольства России в республике из-за высказываний российского телеведущего Андрея Малахова.

«Представителем МИД КР была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства», — заявили в МИД.

Поводом стали слова телеведущего о ДТП с участием гражданина Кыргызстана Исламбека Акбарова и Александром Маруговым, сыном крупного бизнесмена Владимира Маругова.

Малахов допустил, что Акбаров мог специально устроить аварию за денежное вознаграждение, поскольку в республике крайне низкий уровень зарплат, пишет РИА Новости.

Авария произошла на Фрунзенской набережной 8 июля. Такси стало разворачиваться на встречную полосу, в этот момент на полном ходу в него врезался мотоцикл, который вел Маругов.

25-летний молодой человек не выжил. Акбаров в ДТП почти не пострадал, получив несколько ушибов и ссадину. В полиции считают, что Акбаров спровоцировал аварию.