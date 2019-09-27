Госдума призвала МИД лишить Deutsche Welle аккредитации в России из-за твита «Москва, выходи!»

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела страны нашла «признаки оправдания экстремизма» в твите издания Deutsche Welle о митинге 27 июля за честные выборы в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Комиссия Госдумы собирается направить в МИД России собранные по Deutsche Welle материалы для изучения вопроса об аккредитации издания в России. Комиссия также обратится в Минюст для рассмотрения вопроса о наделении Deutsche Welle статусом иностранного агента.

Кроме того, в Госдуме собираются проверить материалы «Медузы», «Радио Свобода» и «Би-би-си» на предмет нарушения избирательного законодательства.

После несогласованных митингов 27 июля и 3 августа в Госдуме создали комиссию по борьбе с иностранным вмешательством во внутренние дела России. Это произошло после того, как претензии МИДа вызвали публикации нескольких СМИ, в которых власти нашли признаки призывов к участию в несогласованных мероприятиях.

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