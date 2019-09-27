Мурманская экоактивистка рассказала о визите сотрудников ФСБ из-за климатического пикета

Экоактивистка из Мурманска Мария Богданова рассказала о визите сотрудников управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) из-за массового пикета против климатического кризиса. Об этом она написала в своем фейсбуке.

По ее словам, за день до предполагаемой акции, 26 сентября, к ней на работу в Театр кукол пришли сотрудники спецслужбы, которые стали расспрашивать ее о мероприятии и предупреждать ее об обязанностях как организатора.

«Сотрудники ФСБ спрашивали меня, знаю ли я, что несу ответственность за все, что происходит на пикете. И если кто-то придет с плакатом «Я хочу закрыть театр кукол», мне придется устранять этого человека. А также устранять любые беспорядки на мероприятии, — рассказала она.

— Я ответила, что знаю о своих обязанностях как организатора, и вообще сомневаюсь, что на пикет придет больше пяти человек, на что услышала фразу: «Да, и такое возможно.» Один из мужчин каждый раз указывал на то, что я безответственная, хочу устроить пикет, а сама не пойду».

Активистка объяснила, что незадолго до визита силовиков узнала о том, что почти на то же время, что и пикет, назначен показ спектакля, и поэтому она не сможет на нем присутствовать. Богданова сказала, что отменит акцию. Сотрудники ФСБ потребовали сделать это официально.

«Потом зачитали мне бумагу о борьбе с экстремистской деятельностью, что нельзя приносить с собой оружие и другие предметы, которые могут навредить безопасности других. Я ее подписала, потом еще несколько фраз с обеих сторон, после чего они ушли», — заявила активистка.

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Мария Богданова планировала провести массовый пикет в рамках международной акции Fridays For Future, которая посвящена «борьбе с надвигающейся климатической катастрофой».

Движение появилось после того, как шведская школьница Грета Тунберг вместо уроков стала выходить к зданию парламента в Стокгольме с требованием принять экстренные меры против изменения климата.

К акции присоединились ее одноклассники, затем движение охватило Швецию, а после — практически всю Европу. Впоследствии Тунберг номинировали на Нобелевскую премию, она выступала на саммите ООН.