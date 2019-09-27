CIT показала свидетельства присутствия наемников «ЧВК Вагнера» в Ливии

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила о доказательствах присутствия наемников «ЧВК (частной военной компании) Вагнера» в Ливии, где сейчас идет гражданская война. Об этом говорится в расследовании группы.

25 сентября агентство Bloomberg рассказало, что в Ливию прибыла группа из более ста бойцов «ЧВК Вагнера». По данным агентства, они участвуют в гражданской войне на стороне маршала Халифы Хафтара, который противостоит правительственным войскам.

CIT обратила внимание на появившееся в соцсетях видео, где запечатлен грузовик Урал-4320 с бронированными стеклами. В прошлом году расследователи замечали ту же модификацию «Уралов» в Судане и Центральноафриканской Республике, где, как утверждает CIT, также действуют наемники «Вагнера».

Скриншот: Conflict Intelligence Team

На видео слышна фраза «едем в Аджабию». Исследовательская группа предполагает, что речь идет о населенном пункте Аджабия, подконтрольном силам Хафтара, в 700 км от прямой линии фронта.

CIT также приводит видео группировки временного правительства Ливии, из которого следует, что район аэропорта Триполи, подконтрольный армии Хафтара, подвергся авиаударам. Группировка опубликовала фото и видео с личными вещами, по их словам, российского наемника, выброшенные после авиаудара, а позже разместила фотографии с телефона россиянина.

Среди прочего на них запечатлена банковская карта на имя Вадима Бекшенева. Расследователи нашли во «ВКонтакте» несколько профилей мужчины, а его бывшая жена и сын подтвердили, что на видео из Ливии демонстрируются фото Бекшенева.

Изучив соцсети мужчины, CIT предположила, что Бекшенев служил в морской пехоте Балтийского флота. Расследователи также обнаружили, что у него есть награда «ЧВК Вагнера» «За победу над ИГИЛ». По мнению исследовательской группы, Бекшенев мог участвовать в сирийской операции, после чего его перенаправили в Ливию. CIT нашла и другие фотографии российских наемников в районе Триполи — там же, где был замечен грузовик, «похожий на добронированный Урал-4320».

Скриншот: Conflict Intelligence Team

СМИ неоднократно рассказывали о присутствии в Ливии бойцов «ЧВК Вагнера». В марте газета The Telegraph сообщила о работе 300 российских наемников в ливийском городе Бенгази.

СМИ связывают руководство «ЧВК Вагнера» с бизнесменом Евгением Пригожиным. По данным издания «Проект», его политтехнологи работают минимум в 20 африканских странах, в том числе, Ливии. Журналисты утверждают, что структуры Пригожина пытаются объединить страны в «серый» политический союз. Российские власти заявляли, что им ничего неизвестно об активности бизнесмена в Африке.