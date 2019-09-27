Более 70 правозащитников выступили с требованием прекратить «московское дело»

Больше 70 правозащитников выступили с требованием прекратить «московское дело» и освободить его фигурантов. Текст обращения опубликован на сайте правозащитного центра «Мемориал».

«Мы, российские правозащитники, много лет помогаем российским политзаключенным и с самого начала были вовлечены в работу по “Московскому делу”, — говорится в заявлении.

— С первых часов оно стало исключительным даже по меркам подобных уголовных дел последних лет: и по числу вовлеченных ведомств и их представителей, и по размаху оперативных и следственных действий, и по грубости нарушений законодательства».

Среди подписавших обращение — председатель совета «Мемориала» Александр Черкасов, глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина, председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин, директора фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина, директор движения «За права человека» Лев Пономарев и другие.

Уголовное дело о «массовых беспорядках» (ст. 212 УК) было возбуждено после несогласованной акции 27 июля в Москве. Позднее в отношении части фигурантов сняли обвинения по этой статье. За неоднократное нарушение законодательства о митингах (ст. 212.1 УК) на четыре года колонии осудили программиста Константина Котова. Петицию за его освобождение подписали уже больше 100 тысяч человек.