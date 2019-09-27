Росприроднадзор пообещал подключиться к решению проблемы выбросов из промзоны в Очаково

Росприроднадзор готов сотрудничать с московскими властями, чтобы стабилизировать экологическую обстановку в районе Очаково-Матвеевское, жители которого уже несколько лет жалуются на запах гари и дыма. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова в четверг.

«Это территория ответственности города Москвы, полномочия переданы <…> Мы в рамках оказания помощи давали свою лабораторию, она туда выезжала. Мы будем сопровождать Москву столько, сколько это потребуется. Они занимаются проверочной деятельностью очень активно, и мы поможем», — сказала она.

Она также выразила надежду на то, что предприниматели «найдут в себе силы и вспомнят, что они находятся на территории города Москвы, и тут дышат люди».

Жители района Очаково-Матвеевское уже несколько лет жалуются на сжигание строительного мусора на территории промзоны «Южное Очаково». Площадь мусоросортировочного комплекса составляет более двухсот гектар, туда свозят мусор из других районов города и Новой Москвы.

В сентябре «Мосэкомониторинг» подтвердил, ччто регистрировал в Очаково скачки концентрации продуктов горения — в районе превышены нормы концентрации оксида углерода и диоксида азота. После этого «Гринпис» обратился в Генпрокуратуру с требованием провести проверку в промзоне.

Ранее Роспотребнадзор проводил проверку, но не обнаружил фактов сжигания отходов, задымлений и запаха горения. На одну компанию составили административный протокол из-за нарушений санитарных норм при обращении с отходами. Две другие оштрафовали по той же причине.

В управе жителям ответили, что реорганизация промзоны в ближайшее время невозможна, так как у компаний заключены долгосрочные договоры. Их досрочное расторжение или применение жестких мер в управе воспринимают как «давление на малый бизнес».

«Новая газета» подавала запрос в Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы. Проверка не выявила фактов «сжигания отходов, задымлений и запахов горения».