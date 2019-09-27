В Госдуме поручили подготовить поправки о штрафах до 50 млн рублей за нарушение законов о выборах

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России поручила подготовить поправки о штрафах до 50 млн рублей за нарушение избирательного законодательства, передает ТАСС.

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев считает, что штрафы необходимы за размещение агитационных материалов в день тишины или в день выборов. По его словам, наказывать должны как российских, так и зарубежных владельцев ресурсов.

«Если совершено преступление против законов России, то [виновный] наказывается вне зависимости от гражданства», — заявил Исаев.

Ранее комиссия нашла признаки нарушения российского законодательства в твите немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle о митинге 27 июля за честные выборы в Москве. Чиновники обнаружили в нем «признаки оправдания экстремизма».

Комиссия планирует собрать материалы для изучения вопроса об аккредитации издания в России. В Госдуме также намерены проверить материалы «Медузы», «Радио Свобода», «Би-би-си», «Голоса Америки» и «МБХ Медиа» на предмет нарушения избирательного законодательства.