«Гринпис» провел климатическую забастовку у Дома Правительства
Активисты «Гринпис» и еще пяти экологических организаций в рамках недели климатических протестов Global Climate Strike провели акцию у Дома Правительства в Москве. У его стен экозащитники выложили надпись «ACT NOW» («Действуйте сейчас!»).
Экоактивисты потребовали от правительства принять меры по борьбе с изменением климата и снизить выбросы парниковых газов. Организация также направила в правительство предложение по срочным мерам для предотвращения экологической катастрофы. Оно содержит план решения проблем в сферах энергетики, переработки отходов, лесного и сельского хозяйств. Активисты создали петицию для предотвращения климатического кризиса.
Координатор московского движения Fridays For Future Аршак Макичян и другие климатические активисты также собрались перед приемной президента России и направили обращения Владимиру Путину с просьбой снизить выбросы парниковых газов и рассказать обществу правду о климатическом кризисе.
«Мы открыто и честно критикуем российские власти, когда они делают недостаточно, чтобы предотвратить климатический кризис. Но мы готовы искренне поблагодарить Владимира Путина, когда он принимает по-настоящему важные решения, от которых зависит судьба будущих поколений. Принятие Парижского соглашения — огромный шаг в правильном направлении, но за ним обязательно должны последовать конкретные меры по снижению выбросов парниковых газов», — говорит Макичян.
«Гринпис» придерживается того же мнения: несмотря на то, что 23 сентября Россия приняла Парижское соглашения по климату, в организации его считают только «декларированием правильных намерений». Соглашение было подписано три года назад, но ратифицировали его только сейчас.
В России климатические акции сегодня проходят в 21 городе. В «Гринпис» их называют «климатическими протестами школьников и студентов»: в митингах, массовых и одиночных пикетов участвуют «вдохновленные примером» шведской экоактивистки Греты Тунберг.
В этом году забастовки поддерживают коренные народы — ханты, коми, селькупы, эвенки. Одиночные пикеты проходят в Ханты-Мансийске, Томске, Нижневартовске и нескольких сёлах республики Коми.
В Москве одиночные пикеты пройдут сегодня вечером на Пушкинской площади у памятника Пушкину. Активисты подавали заявку на проведение митинга или массового пикета 20 сентября, но власти не согласовали мероприятие ни на одной из заявленных площадок.
Все мероприятия организованы в рамках международной акции Global Climate Strike. Она посвящена «борьбе с надвигающейся климатической катастрофой», число участников по всему миру составило четыре миллиона человек.
Акция предваряет Климатический саммит ООН в Нью-Йорке. Ее символом в этом году стала 16-летняя шведская школьница Грета Тунберг, которая выступила с речью с трибун ООН. В 2018 году она каждую пятницу проводила одиночный пикет у здания шведского парламента, требуя повлиять на ситуацию с изменением климата. The Guardian сравнила Тунберг с Авраамом Линкольном.