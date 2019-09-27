СК: в Москве арестовали девять человек по делу о финансировании ИГ

В Москве арестовали девять человек по подозрению в финансировании запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве.

По версии следствия, один из обвиняемых присоединился к ИГ, находясь в Египте. По возвращении в Россию в 2015 году он занялся поиском единомышленников, желающих проспонсировать террористическую организацию на территории Сирии и Ирака. Для этого он создал группу в мобильном приложении и привлек к финансированию 30 человек.

СК отмечает, что с каждым участников группы организатор разговаривал отдельно, выезжая в подмосковную деревню Кокошкино, где «они даже принимали присягу на верность». Как пишут в пресс-службе, после посвящения новые участники должны были переводить деньги ИГ ежемесячно.

СК возбудил дела о содействии терроризму и участии в террористической организации. Все девять обвиняемых дали признательные показания. В МВД уточнили, что в организации группы обвиняют уроженца Кабардино-Балкарии.