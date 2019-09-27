МВД предложило ввести административную ответственность за оскорбление полицейских в интернете

МВД России подготовит законопроект о защите органов внутренних дел от распространения «сведений порочащего характера» к январю 2020 года. Соответствующее предложение размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В паспорте проекта говорится, что под «порочащими сведениями» подразумевается в том числе распространение в интернете информации, «выражающей явное неуважение» к органам внутренних дел и «носящей дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России».

«В настоящее время назрела необходимость создания механизма реализации социальных гарантий сотрудников полиции», — говорится в паспорте проекта.

Поправки планируется внести в федеральные законы «О полиции» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в Кодекс об административных правонарушениях.

Напомним, 27 июля в Москве прошла несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которая закончилась столкновениями силовиков и протестующих и жесткими массовыми задержаниями.

После акции пользователи соцсетей начали деанонимизировать бойцов Росгвардии и полицейских, которые работали на митинге и применяли насилие к активистам и журналистам. Сообщалось, что после этого сотрудникам правоохранительных органов начали поступать угрозы.

10 сентября Совет по правам человека при президенте России рассказал, что Росгвардия предложила обязать журналистов соблюдать конфиденциальность в отношении работающих на митингах бойцов и членов их семей.