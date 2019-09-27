Защита Синицы попросила отпустить его из СИЗО из соображений безопасности после слов главы Росгвардии

Защита Владислава Синицы, осужденного на пять лет колонии за твит с угрозами в адрес силовиков, попросила Мосгорсуд отпустить блогера под подписку о невыезде, сообщил ТАСС адвокат Денис Тихонов.

Мотивацией для такого решения послужило заявление главы Росгвардии Виктора Золотова: «Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно [актеру Павлу Устинову]. А вот эти 3,5 года перевел бы на Синицу.

Ему дали пять [лет], по-моему, вот еще 3,5 [добавить] за призывы убивать жен, детей. Я считаю, что он малым сроком отделался. И слава Богу, что он нам не попался!»

Защита Синицы считает, что в отношении блогера необходимо принять меры безопасности в связи с подобным заявлением Золотова. Жалоба на приговор будет рассмотрена в Мосгорсуде 3 октября.

В конце июля Синица написал в Twitter пост в качестве реакции на жесткие задержания на митинге 27 июля, в котором суд усмотрел признаки возбуждения ненависти или вражды (ч. 2 ст. 282 УК).

3 сентября блогера приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Гособвинение требовало для него шесть лет заключения. Сам Синица настаивает на своей невиновости.

Сотрудники Росгвардии в суде говорили, что после того как увидели скрины твита, стали опасаться за безопасность дочерей. Защита называла лингвистическую экспертизу по делу несостоятельной.