Саудовская Аравия впервые начнет выдавать туристические визы, сообщает Reuters. Иностранцы смогут посещать Мекку и Медину, которые считаются священными для мусульман.

Стоимость визы составит 80 долларов. Разрешение на въезд в страну смогут полчить граждане 49 стран. Список государств будет опубликован позднее. Войдет ли в него Россия, пока неизвестно.

Садуовскую Аравию смогут посещать женщины без сопровождения родственников-мужчин. Они не будут обязаны носить абайю — традиционное длинное платье с рукавами, как правило, черное.

Для женщин будет достаточно скромной одежды, прикрывающей плечи и колени, в том числе на общественных пляжах. Кроме того, на всех туристов будет распространяться запрет на алкоголь.

Эр-Рияд рассчитывает увеличить долю туризма в ВВП с нынешних 3% до 10% к 2030 году. «Приезжающие в страну туристы будут удивлены теми сокровищами, которые здесь есть», — заявляют власти страны.

Ранее право на въезд в Саудовскую Аравию получали потенциальные рабочие, паломники и те, кто ехал в деловую командировку. В декабре 2018 года разрешение на въезд начали выдавать посетителям концертов и спортивных мероприятий.