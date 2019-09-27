Прокуратура нашла признаки коррупции в деятельности Минсоцполитики Свердловской области после жалобы благотворительного фонда

Сотрудники прокуратуры Свердловской области обнаружили коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах Министерства социальной политики Свердловской области. Надзорное ведомство уже отправило материалы проверки в региональное управление ФСБ. Об этом говорится в ответе прокуратуры президенту благотворительного фонда «Я особенный» Александрине Хаитовой.

Из документа, который имеется в распоряжении «Новой газеты», следует, что министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, а также его заместители Алексей Сабитов и Сергей Золотов в декларациях о доходах за 2017 и 2018 годы указали неполные сведения о принадлежащих им счетах.

Также в письме упоминаются две компании: «Наш Малахит» и «Радуга Добра».

«Это организации, которые были созданы людьми, имеющими так или иначе отношение к министерству социальной политики. В прошлом году на конкурсах министерства они выиграли 60 млн рублей — огромные деньги для нашей сферы, — рассказала „Новой газете“ Александрина Хаитова. — И хотя сама по себе эта ситуация нарушением закона не является, прокуратура отметила, что согласно порядку предоставления субсидий для некоммерческих организаций, организациям дается пять дней для подготовки документов для участия в конкурсе. Документов нужно собрать очень много. Таким образом, если организация не знает заранее о конкурсе, она просто не успеет на него податься. И это сочли коррупциогенным фактором».

В самом министерстве оперативно прокомментировать претензии прокуратуры не смогли: попросили направить официальный запрос.

Александрина Хаитова направила жалобу на министерство социальной политики в прокуратуру в июне этого года. К тому моменту министерство задолжало фонду несколько миллионов рублей, а у самого фонда появились проблемы с арендой помещения. Хаитова в своем обращении указывала, что ведомство регулярно выделяет деньги одним и тем же организациям, а для других — создаются административные барьеры. «На рынок социального обслуживания населения не допускаются добросовестные организации — исполнители социальных услуг, в результате чего выделяемое федеральное и региональное финансирование не доходит до простых людей», — писала Хаитова.

Стоит отметить, что в результате невыплаты денег со стороны минсоцполитики фонд «Я особенный» лишился помещения, и не смог продолжать занятия с 80-ю подопечными.