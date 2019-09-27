Суд оштрафовал журналиста за оскорбление в твиттере экс-футболиста «Спартака»

Перовский районный суд Москвы оштрафовал журналиста Андрея Малосолова на 20 тысяч рублей за оскорбление в твиттере экс-футболиста «Спартака» Луиса Адриано. Об этом он сам сообщил в фейсбуке.

Его признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды (20.3.1 КоАП).

В конце июня после матча между «Спартаком» и ЦСКА на товарищеском турнире Кубка «Матч Премьер» Малосолов назвал Адриано обезьяной. Вскоре журналист удалил пост, а «Спартак» подал на него заявление в прокуратуру.

«Твит и слова в нем признаю и не отказываюсь (и не отказывался), виновным себя в оскорблении или унижении по социальному и расовому признаку не признаю. Подчеркну — в твите была указана поведенческая оценка действий футболиста», — написал журналист.

Малосолов с 2006 по 2010 год был руководителем пресс-службы Российского футбольного союза. Он также является сооснователем Всероссийского объединения болельщиков, которое было исключено из состава РФС за нарушение этики.