Осужденный по делу об экстремистском сообществе политтехнолог Петр Милосердов вышел на свободу

Политтехнолог Петр Милосердов, осужденный по делу о создании экстремистского сообщества, вышел на свободу.

«Свой срок я отсидел полностью, „от звонка до звонка“. Вышел не через 2,5 года, а через год и 8 месяцев, т. к. сидел в СИЗО и ко мне применили коэффициент „день за полтора“ (ст. 72 УК)», — уточнил он.

В мае Милосердова приговорили к 2,5 годам колонии общего режима по делу о создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК) и подделке паспорта (ч. 3 ст. 327 УК).

По версии следствия, Милосердов вместе с националистом Александром Поткиным (Беловым) создал экстремистское сообщество, направленное на свержение власти в Казахстане.

По двум эпизодам обвинение сводится к тому, что Милосердов якобы принял участие в разработке и составлении текстов «Проект “Злой Казах”» и «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акций 16 декабря», разжигающих социальную и национальную ненависть.

Следователи утверждали, что в рамках этого проекта Милосердов и Поткин проводили в Киргизии тренинги для казахской молодежи и учили проведению митингов и противодействию полиции.

Сам политтехнолог заявлял, что по просьбе Поткина он провел только социологическое исследование и не причастен к созданию экстремистского сообщества. Правозащитный центр «Мемориал» признал Милосердова политзаключенным.