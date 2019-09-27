Обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева отпустили из СИЗО

75-летнего ученого ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене (ст. 275 УК), освободили из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом сообщил в фейсбуке его адвокат Иван Павлов.

«Следователь принял решение об изменении нашему подзащитному 75-летнему Виктору Кудрявцеву меры пресечения с содержания под стражей — нет, не на домашний арест, а на подписку о невыезде! Сегодня на проходной СИЗО „Лефортово“ Кудрявцева встретили родные, они уже едут домой», — написал он.

Виктора Кудрявцева задержали летом 2018 года. По версии следствия, в 2013 году он передал бельгийскому Фон Кармановскому научному институту секретные сведения, которые можно было бы использовать для создания оружия.

Ученый не признает своей вины и настаивает на том, что уже более 20 лет не имеет доступа к секретной информации. По делу о госизмене также проходит Роман Ковалев, начальник Кудрявцева.

Ранее правозащитный центр «Мемориал»признал его политзаключенным. Сообщество академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН) «Клуб 1 июля» опубликовало письмо в поддержку Кудрявцева и Ковалева.

«Кудрявцев страдает рядом тяжелых заболеваний, среди которых диабет, болезни сердечно-сосудистой системы и почек. Обследования, проведенные в сентябре прошлого и мае нынешнего года в 20-й больнице г. Москвы, выявили ухудшение состояния его здоровья. Причины этого – преклонный возраст, отсутствие постоянного медицинского контроля, невозможность придерживаться строгой диеты и других врачебных рекомендаций в условиях СИЗО», – отмечалось в письме.