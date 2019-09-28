СМИ сообщили об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Как отмечает телеканал, Волкер принял такое решение на следующий день после публикации жалобы неназванного сотрудника американской разведки о возможном давлении президента США Дональда Трампа на главу Украины Владимира Зеленского. Спецпредставитель был упомянут в документе.

Об отставке Волкера пишет также The State Press — издание Университета штата Аризона, где дипломат возглавляет Институт Маккейна. В Госдепартаменте на просьбу CNN о комментарии не ответили.

Жалобу на действия Трампа Конгресс обнародовал накануне. В ней утверждается, что Волкер и представитель США при Евросоюзе Гордон Сондленд встречались с Зеленским для передачи указаний американского лидера. Речь идет о требовании возобновить расследование о коррупции против сына бывшего вице-президента Джо Байдена — вероятного конкурента Трампа на президентских выборах в 2020 году.

После жалобы разведчика спикер Палаты представителей объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Он в ответ назвал это «охотой на ведьм» и «оскорблением президента».

По распоряжению Трампа 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму его телефонного разговора с Зеленским от 25 июля. Из нее следует, что Трамп просил Зеленского поговорить с адвокатом Рудольфом Джулиани и обратить внимание на дело сына Байдена, который работал в газовой отрасли при Петре Порошенко. Однако Минюст США нарушений в разговоре двух лидеров не нашел.