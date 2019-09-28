Мадуро рассказал о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о прибытии в страну группы российских специалистов для ремонта военной техники. Выступление Мадуро транслировалось в его твиттере.

«Несколько дней назад приземлились два самолета с персоналом, оказывающим военно-техническую поддержку», — заявил президент Венесуэлы. По его словам, новая команда заменит группу специалистов, которая работала в стране в начале года.

Мадуро также отметил, что президент России Владимир Путин предложил ему максимальную поддержку в политической, дипломатической и военной сферах. Венесуэльский лидер добавил, что они с российским коллегой пришли к соглашению по вопросу восстановления экономики Боливарианской республики.

Мадуро несколько дней назад вернулся из поездки в Москву. В ходе встречи с Путиным венесуэльский президент подарил ему копию сабли одного из руководителей войны за независимость испанских колоний в Америке Симона Боливара.

Напомним, в январе венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности главы республики. Его поддержали ряд стран, включая США, Францию, Великобританию и Израиль. Россия вместе с Китаем, Турцией и Кубой считают легитимным президентом Николаса Мадуро.