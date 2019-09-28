В Испании по запросу США задержали россиянина. СМИ сообщили о его причастности к интернет-мошенничеству

В Испании по запросу США задержали россиянина. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Мадриде.

Как отмечают в дипмиссии, полиция задержала гражданина России 20 сентября. Россиянина арестовали, его делом занимается местный адвокат. В посольстве отметили, что задержанного посетил сотрудник генконсульства России в Барселоне.

Ранее газета Las Provincias рассказала о задержании в аэропорту испанского города Валенсия россиянина Александра К., который прибыл в страну с женой и семилетним сыном. Мужчину задержали по запросу ФБР. По информации издания, США требуют его выдачи из-за подозрения в причастности к «миллионному мошенничеству» в интернете с помощью поддельных документов.