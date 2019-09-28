В результате взрыва у избирательного участка в Афганистане пострадали 15 человек

В афганском городе Кандагар спустя два часа после начала голосования на выборах президента произошел взрыв возле избирательного участка. Об этом сообщает AFP.

Как агентству заявил глава местной больницы, в результате взрыва пострадали 15 человек. Всем получившим ранения — мужчинам — оказывают медицинскую помощь. AFP передает, что взрывы произошли и на других избирательных участках.

По данным РИА Новости, еще как минимум один человек пострадал при взрыве в городе Кундуз. Как сообщили агентству местные власти, накануне специалисты нашли и обезвредили не менее 31 взрывных устройств в Кандагаре.

Голосование на выборах президента в Афганистане стартовало утром в пяти тысячах избирательных участках. На пост главы страны претендуют 15 кандидатов, в том числе действующий президент Ашраф Гани.

17 сентября в результате взрыва на предвыборном митинге в афганской провинции Парван погибли 24 человека, еще 31 получил ранения. Ответственность за взрыв взяло Исламское движение «Талибан» (запрещено в России), которое ранее заявляло о намерении сорвать голосование.