WP: Трамп на встрече с Лавровым в 2017 году сообщил о вмешательстве США в выборы других стран

В 2017 году президент США Дональд Трамп заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и бывшим российским послом Сергеем Кисляком, что его не беспокоит возможное вмешательство Кремля в президентские выборы, так как США занимались тем же в других странах. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По их информации, американские власти пытались оградить высказывания Трампа от публичного обнародования. Издание отмечает, что меморандум по итогам встречи был доступен только для нескольких высокопоставленных должностных лиц с высоким уровнем доверия.

В мае 2017 года Трамп провел встречу с Лавровым и Кисляком. Переговоры касались ситуации в Сирии и российско-американских отношений. По данным The Washington Post, в ходе встречи в Белом доме обсуждались секретные данные израильской разведки о деятельности запрещенной в России экстремистской организации «Исламское государство». При этом в администрации Трампа передачу секретных сведений опровергали.

Напомним, в мае 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер начал расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы. Согласно опубликованному в апреле Минюстом США докладу, следствие не обнаружило сговора между Трампом и российскими властями. Мюллер заявил об отсутствии достаточного количества улик, после завершения расследования он ушел в отставку.