На участницу акции против свалки в Ликино-Дулево составили два протокола по «арестной статье»

Полиция составила два прокола на экоактивистку Ольгу Савину, которая 15 и 16 июля участвовала в акциях против вырубки леса для строительства комплекса по переработке отходов и мусоросжигательного завода в подмосковном Ликино-Дулево, передает «Медиазона».

По словам координатора «Правозащиты Открытки» Георгия Тевосова, активистку обвиняют в организации блокировки Егорьевского шоссе (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Савина отрицает, что была организатором. Активистка утверждает, что 15 и 16 июля присоединялась к протестам уже после их начала.

Политик Дмитрий Гудков в эфире «Эха Москвы» предположил, что власти выборочно задерживают и наказывают людей, так как не имеют понимания собственного плана действий.

Протесты против вырубки леса и строительства свалки в Ликино-Дулево начались весной. В июле активисты перекрыли дорогу Москва-Егорьевск-Тума-Касимов, требуя встречи с губернатором. При разгоне акции полиция жестко задерживала протестующих. В результате у одной активистки диагностировали сотрясение мозга, другому силовики сломали руку.