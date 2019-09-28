В Южной Корее произошел пожар на грузовом судне с россиянами на борту

В южнокорейском порту Ульсан произошел пожар на грузовом судне, перевозившем горючее. Об этом сообщает Yonhap.

По данным агентства, на борту находились 25 человек. В Генконсульстве России в Пусане ТАСС рассказали, что на борту были десять россиян, включая капитана корабля. Нескольким из них оказали первую медицинскую помощь, госпитализация никому не понадобилась.

Судно под флагом Каймановых островов перевозило нефтепродукты. После возгорания произошел взрыв, огонь перекинулся на соседний корабль. Всех находящихся на борту обоих кораблей эвакуировали.

РИА Новости пишет о девяти пострадавших, один из них в тяжелом состоянии. Причины возгорания неизвестны.