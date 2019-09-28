В Северном Кипре задержали бывшего следователя СК, отсидевшего срок за серию изнасилований

В городе Кирения непризнанной турецкой республики Северного Кипра задержали бывшего сотрудника Следственного комитета Александра Салтаева за нападение на девушку. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой Haber Kibris.

По информации местного издания, Салтаев напал на девушку, душил ее и отобрал сумочку с деньгами. Следователи считают, что он может быть причастен еще к нескольким подобным преступлениям. По законам непризнанной республики, Салтаеву грозит пожизненное лишение свободы.

Салтаев работал в управлении СК по республике Алтай. В 2015 году ему назначили 6,5 лет колонии за серию изнасилований (ч. 1 ст. 131 УК). Как отмечает издание, доследственную проверку по одному из эпизодов Салтаев проводил сам и убедил потерпевшую отказаться от показаний.

В марте Салтаева освободили условно-досрочно, а в начале августа его объявили в международный розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Барнаула. Мужчина успел скрыться и 19 августа прибыл в Кирению.