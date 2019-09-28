Умер режиссер и худрук театра «Ленком» Марк Захаров

Марк Захаров. Фото: Юрий Рост / «Новая газета»

В возрасте 85 лет умер художественный руководитель московского театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров.

Об этом ТАСС сообщил директор «Ленкома» Марк Варшавер: «Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан».

Захарова госпитализировали 20 августа с двусторонним воспалением легких, 9 сентября артиста выписали из больницы. Время и место похорон пока неизвестно.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году его назначили главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года — театр «Ленком»). За 45 лет работы Захаров поставил более 40 спектаклей.

Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Среди них «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт» и другие.

Захаров — обладатель различных премий и государственных наград. Он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и обладателем орденов Святого Станислава и Святого Александра Невского. Режиссер становился лауреатом премий «Золотая маска», «Хрустальный Турандот», «Чайка», награжден специальным призом кинопремии «Золотой орел».