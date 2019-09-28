МЧС: изменения в правилах противопожарного режима не запрещают курить на балконах

Постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не подразумевает запрет на курение на балконах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — заявили в ведомстве.

Ранее правительство утвердило изменения в правила противопожарного режима, запрещающие использовать открытый огонь на балконах. В МЧС объяснили, что с 1 октября россиян за курение на балконах начнут привлекать к административной ответственности. Как отмечали в ведомстве, запрещено будет также жарить на балконах шашлыки и зажигать свечи.

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