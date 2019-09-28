В Чите суд отменил отказ полиции заводить дело о неуважении к власти из-за оскорбления приставов

Черновский районный суд Читы отменил решение полицейского об отказе заводить дело о неуважении к власти за оскорбление местным жителем сотрудников Федеральной службы судебных приставов. На решение суда обратило внимание «МБХ медиа».

Глава забайкальского управления ФССП Андрей Малеев пожаловался в полицию на пост Александра Калашникова во «ВКонтакте». В публикации содержится видео о визите представителей профсоюза к судебным приставам. В посте Калашников называет сотрудников ФССП «фашиками».

Участковый полицейский отказался составлять протокол на читинца, заявив, что ФССП не относится к органам государственной власти. Полиция также не нашла в публикации «оскорбительной и другой информации в неприличной форме». Глава УФССП посчитал это неверным толкованием закона, суд с ним согласился и отправил материалы на новое рассмотрение в отдел полиции.

Президент Владимир Путин подписал закон о неуважении к властив конце марта. В МВД объясняли, что действие документа распространяется только на госсимволы, президента, Госдуму, Совет Федерации, правительство и суды.