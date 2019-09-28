Суд в Лондоне отказался экстрадировать жену азербайджанского банкира, который отбывает наказание по делу о крупном хищении

Суд в Лондоне отказался экстрадировать Замиру Гаджиеву, жену бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева. Об этом сообщает Financial Times.

Власти Азербайджана настаивают на экстрадиции Гаджиевой, так как она ее супруг на родине обвиняются в присвоении денежных средств в особо крупном размере. В 2016 году Джахангира Гаджиева приговорили к 15 годам лишении свободы по обвинению в хищении у банка около 138 млн долларов, в сентябре срок наказания увеличили еще на полтора года. Следствие считает, что большую часть денег он передал жене, которая с 2010 года живет в Лондоне.

Британский суд не согласился с доводами защиты о том, что дело против Гаджиевой может быть политически мотивированным, и счел, что она действительно могла участвовать в схеме по отмыванию и присвоению денег. При этом судья отказалась экстрадировать Гаджиеву, усомнившись в объективности азербайджанских судов и посчитав, что «право на отправление правосудия может оказаться вопиющим образом нарушено». Представители Азербайджана намерены обжаловать решение.

В ноябре 2018 года суд в Лондоне арестовал Гаджиеву по запросу азербайджанских властей, позже ее отпустили под залог в 656 тысяч долларов. Она стала первой иностранкой, в отношении которой применили закон о борьбе с «подозрительными доходами». Власти Британии требуют объяснений, откуда Гаджиева взяла средства на покупку недвижимости в Лондоне общей стоимостью 28,5 млн долларов и ювелирных изделий на сумму более 400 тысяч фунтов. Гаджиева подала на апелляцию на применение «Ордера на богатство неустановленного происхождения».