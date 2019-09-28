Суд в Нижнем Тагиле решил освободить по УДО троих полицейских, осужденных за пытки задержанного

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила решил освободить условно-досрочно бывших оперуполномоченных отдела полиции № 17 Дмитрия Панова, Егора Ялунина и Анатолия Быкова, осужденных за пытки задержанного Станислава Головко.

Как сообщает Znak.com, решение должно вступить в силу в течение десяти дней. «На рассмотрении ходатайства Панова присутствовала сестра Головко. Его защита сказала, что он в колонии был дневальным, режим не нарушал, имеет перспективы дальнейшего трудоустройства.

Поскольку сестра погибшего не была признана потерпевшей по этому делу, возразить она ничего не могла. По этой же причине мы не можем обжаловать это решение», — сказал адвокат сестры погибшего Алексей Бушмаков.

Экс-полицейские были признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК). Панова осудили на 3,5 года колонии, Ялунина — 3 года и 4 месяца, Быкова — 3 года и 2 месяца.

По версии следствия, осенью 2017 года полицейские задержали Головко по подозрению в совершении кражи. Через несколько дней он скончался в больнице, куда был госпитализорван прямо из отдела полиции. Ему нанесли 25 ранений. Осужденные в пытках не признались.