Суд отказал курскому сенатору в возбуждении дела о клевете из-за роликов в блоге КВНщика

Следственный комитет (СК) по Курской области отказал сенатору Александру Михайлову в возбуждении уголовного дела о клевете (ч. 2 ст. 128.1. УК) из-за пародийных роликов бывшего члена команды КВН «Прима» и автора видеоблога «Твой бывший» Антона Сасина.

Как передает «Дождь», следствие установило, что блогер «не отождествлял созданный им образ» с сенатором. В постановлении суда отмечается, что «манера подачи текста», в том числе «гэканье» и «шоконье», является характерной лингвистической чертой сельских жителей.

Михайлов обратился в Следственный комитет в конце сентября этого года, поскольку посчитал, что Сасин на своем YouTube-канале пародировал именно его. Сам блогер подчеркивал, что герой его роликов — вымышленный персонаж.

Александр Михайлов стал сенатором от Курской области в прошлом году. По решению губернатора региона Романа Старовойта его выдвинули на новый срок. До этого с 2000 года Михайлов был главой Курской области.