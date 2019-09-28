В Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку сестер Хачатурян и против домашнего насилия

В Москве у памятника поэту Александру Пушкину прошла серия одиночных пикетов в поддержку сестер Хачатурян и за принятие закона о домашнем насилии, передает «Дождь».

Вот фотографии с Пушкинской площади в Москве, где прошли одиночные пикеты в поддержку сестер Хачатурян и против домашнего насилия.



📷: Юрий Белят / Дождь pic.twitter.com/09JEgDHcot — Телеканал Дождь (@tvrain) September 28, 2019

Активисты вышли с плакатами «А что им оставалось?», «Кризисные центры в каждый район — за счет государства!», «Равенство полов = равеноство оплаты труда!», «Сколько можно?! Примите уже закон!».

«Нам необходимо вести активную демонстрацию своей позиции касательно принимаемых в стране законов.

До тех пор, пока люди не начнут говорить о своих проблемах открыто, выходя на улицу, власти и не почешутся в сторону социальных законов», — считают организаторы пикетов.

Правозащитники добиваются появления в России закона о профилактике насилия в семье, который бы предусматривал систему охранных ордеров и помощь пострадавшим, например, создание кризисных центров или убежищ. Петиция с этим требованием набрала уже больше 800 тысяч подписей.

Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян обвиняют в убийстве своего 57-летнего отца Михаила. Сестры рассказывали, что он регулярно их избивал, одна из девушек заявляла о сексуальном насилии с его стороны. Адвокаты сестер настаивают на прекращении дела, считая поступок девушек самообороной.